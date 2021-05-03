Lavanta ekimine geçti, elektrik faturasından kurtuldu

Mardin'de Dicle Elektrik Verimli Tarım Hikayeleri’nin bu kez konusu Mezopotamya’nın bereketli topraklarına ev sahipliği yapan çiftçi Fahri Yıldız oldu.

Artuklu ilçesine bağlı Küçükköy’de kendisine ait geniş arazilerde çifçilik yapan Yıldız, Türk Kızılay Toplum Merkezleri ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan ‘Türk Kızılay Geçim Kaynağını Geliştirme Programı Tarımda İstihdam’ projesi kapsamında aldığı destekle kendisine ait 15 dönüm arazide lavanta yetiştiriciliği yapıyor.

Lavanta tarımına beş dönümle başladığını belirten Yıldız, hemen hemen hiç masrafı olmadığını ve gelirinin de yüksek olduğunu gördükten sonra yıldan yıla lavanta ekim alanını artırdığını söyledi.



“ELEKTRİK, GÜBRE, TOHUM VE İLAÇ MASRAFI YOK”



Daha önce mısır ekimi yaptığı dönemde çok fazla sulama gerektiği için suyu yer altından motorla çektiğini anlatan Yıldız, bunun da büyük bir enerji maliyeti oluşturduğunu ifade etti.

Yıldız lavantanın sulama ihtiyacının çok az olmasının yanı sıra gübre, ilaç ve tohum giderlerinin de olmadığını dile getirdi. Ekilen fidenin 15 yıl toprakta kaldığını söyleyen Yıldız, ilk yıl fidenin gelişmesi için sadece 2 kez damlama yöntemiyle suladığını, onun dışında mevsimin çok kurak geçmemesi durumunda bitkinin suya ihtiyacı olmadığını kaydetti.



YÜZDE 80 KÂR MARJI



Çiftçi Fahri Yıldız aromatik bir bitki olan lavantanın kozmetik, ilaç ve deterjan sektörlerinde kullanılan değerli bir hammadde kaynağı olduğuna dikkat çekerek buğday ve mısıra göre yüzde 80 oranında daha iyi kâr marjı olduğunu söyledi.

Yıldız, “Mısır ve buğdayın aksine bu bitkinin hiçbir masrafı yok. Gübre ve ilaç istemiyor. Lavantayı tek sefer ektik ve bu 15 sene boyunca yerde kalacak. 5 dönümden yaklaşık 10 bine yakın demet lavantayı Ispartalı bir girişimciye sattım. Lavantanın kurutulmuş haliyle satılması durumunda karı yüzde 100 oluyor. Verimi ve karı iyi olduğu için her sene lavanta ektiğim dönüm miktarını artıracağım” dedi.



PAMUK EKİMİ YERİNE YEM BEZELYESİ VE YONCA ÖNERİSİ



Yıldız, bölgede mısırda olduğu gibi sulama ihtiyacı fazla olan pamukta da girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek alternatif olarak yem bezelyesi ve yonca ekimini önerdi. Kendisinin de önümüzdeki yıl bu iki bitkiyi ekeceğini belirten Yıldız, şu bilgileri verdi:



“Kasım ayında ekilip, nisan ayı ortalarında hasat edilebiliyor. Dönüm başına bir ton kuru ot elde edilebilecek bir ürün. Kilogram fiyatı 1 liradan alıcı bulabilen yem bezelyesinin dönüm başına maliyeti sadece 15 lira.100 dönümde maliyet 15 bin lira olurken, getirisi 75-85 bin lira arasında. 50 dönümlük alanda yaptığımız yem bezelyesi ekim denemesinin sonuçları ümit vericiydi. Ayrıca daha az maliyetli olan yonca bitkisinin de yetiştirilmesinin ülkedeki yem açığının giderilmesi ve sürdürülebilir bir tarım için tercih edilmesi gereken ürünler olduğunu düşünüyorum.”



“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM GEREKİYOR”



Mardinli çiftçi Fahri Yıldız’ı köyünde ziyaret eden Dicle Elektrik Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkın, bölgede mısır ve pamuğa alternatif yapılan lavanta tarımının yaygınlaşmasının ümit verici olduğunu belirterek, “Sürdürülebilir tarım uygulamaları iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında da ele alınmalıdır.

Su ve enerji kaynaklarının az tüketildiği çevreci tarım, dünyanın geleceği için hayati önem taşıyor. Çünkü araştırmalar su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’inin tarımsal sulamada kullanıldığını gösteriyor. Üstelik alternatif bitkilerin çiftçiye sağladığı gelir de çok iyi. Şirketimiz bünyesindeki tarımsal sulama uzmanları tarafından iyi tarıma yönelen çiftçilerin arazilerinde kuracakları enerji tesisatlarıyla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız” açıklamasında bulundu.

