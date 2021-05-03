Aksaray'da bin lira kredi desteği alan Hatice Gökçe 11 yılda çiftlik kurdu

Aksaray’dan köye döndüklerinde işsiz olduğunu ifade eden Ramazan Gökçe, ''O zamanlar emekli değildim. O dönemde doğru düzgün bir işim yoktu. Bu mandıra ve kümesleri eşimle beraber yaptık. Aksaray’da bir ev alma şansımız yoktu. Buraya gelmemizi eşim istedi. Ben de ona saygı duyarak köye geri dönmeyi kabul ettim.

Burada çok mutluyuz. Çocuklarımızı okutup, onların hayatını kurtardık. Ben de burada emekli oldum. Mikro krediden bin lira kredi alarak, komşumuzdan bir tane damızlık düve aldık. O büyüyüp inek oldu ve yavruladı. Bir buzağı ile başladığımız işte hayvanlarımızı çoğaltarak sayılarını 12’ye çıkardık'' diye konuştu.