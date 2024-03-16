Limana yanaşan gemi kıyıya çarptı: Vinçler devrildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup, yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

