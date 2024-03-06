Lise öğrencilerini taşıyan servis devrildi: 20 hafif yaralı

Samsun’da lise öğrencilerini taşıyan servis kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 19 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Lise öğrencilerini taşıyan servis devrildi: 20 hafif yaralı

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’un Vezirköprü ilçesinde servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.

Esentepe Mahallesi’nde, Köprülüler Anadolu Lisesi’nin öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Lise öğrencilerini taşıyan servis devrildi: 20 hafif yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 19 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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