Lise öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan polis, adli kontrolle serbest

Kars’ın Selim ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu B.B.’yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan polis memuru A.K., soruşturmanın tamamlanmasının ardından yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Lise öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan polis, adli kontrolle serbest
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’ta lise öğrencisine iddiasıyla tutuklanan polis memuru, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Lisedeki öğretmeninin hareketlerinden şüphelendiği kız öğrenci B.B., bir polis memurunu tacizle suçladı.

Aile, Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru A.K.'den, kızlarını taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından Selim Adliyesi’ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K., “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 13 Ekim’de tutuklandı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturmanın tamamlanması ve delillerin toplanmasının ardından A.K. ara kararla yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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