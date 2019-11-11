Maaşını isteyen kaçak işçiye dayak

İstanbul'da maaşını isteyen işçi, diğer işçilerin gözü önünde patronları tarafından feci şekilde dövüldü. İddiaya göre Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'ndeki tekstil atölyesine giden Suriye uyruklu işçi, alamadığı 1 aylık maaşını istedi.

Atölye sahibi iki kişi Suriyeli genci dövdü. Dışarı kaçan genç polisten yardım istedi. Polis, genci ekip otosuna alarak olay yerine ambulans çağırdı. İş yerinde inceleme yapan ekipler, maaşını isteyen eski çalışanını döven iki patronu gözaltına aldı.

Tekstil atölyesinde kaçak olarak çalışan çok sayıda yabancı uyruklu işçi ise polisten saklanmak için, yangın merdiveniyle çatıya çıkıp saklandı.

Suriyeli genç, kendisini darp eden eski patronlarından şikayetçi oldu. Atölye sahipleri ise gencin kendilerini tehdit ettiğini, parasını çarşamba günü ödeyeceklerini söyledi.