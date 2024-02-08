Maden faciası davasında yeni gelişme: Eski TTK yöneticilerine soruşturma izni

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022 günü meydana gelen maden faciasına ilişkin yargılama sürüyor.



43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin de yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı.



Mahkeme 15 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, savcılığın hazırladığı iddianame de kabul edildi. Sanıklar, 22 yıldan, 25 yıla kadar çeşitli hapis cezalarıyla yargılanıyor.



Yargılama aşamasında, 5 duruşma görüldü. Duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaparken, tanıkların bir kısmı da ifade verdi. Tanıkların dinlenmeye devam edileceği 6'ncı duruşma, 13 Şubat’ta görülecek.



Pazartesi günü görülecek duruşma öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada isimleri geçmeyen eski TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni istedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iki yönetici hakkında soruşturma izni verdi.



Savcılık, izin yazısı sonrası görevi kötüye kullanma suçlamasıyla iddianame hazırladı.



Bu iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunacağı öğrenildi.



İddianamenin mevcut yürütülen yargılama dosyasına eklenip, eklenmeyeceğine mahkemenin incelemesi sonrası karar verilecek.