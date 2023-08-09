Magnum 4. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum çekiliş tarihleri

GERİYE KALAN KURA TARİHLERİ



Geriye 2 çekiliş ise 12 Eylül ve 10 Ekim 2023 tarihlerinde saat 11.00’de tüm kanallar üzerinden yapılacak.



7. Dönem için 10.10.2023 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

ÇEKİLİŞLERİN SONUCUNU NASIL ÖĞRENİLİR?



Kazanan talihliler Hürriyet Gazetesi Pazar Eki’nde duyurulacak. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu olmayacak.



Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

