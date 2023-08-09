Magnum 4. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum çekiliş tarihleri

Magnum'un yıl içerisinde gerçekleştireceği çekilişlerin ayrıntıları açıklanmıştı. Açıklamaya göre, çekilişler 6 dönemde tamamlanacak. Magnum dondurma çubuklarından çıkan kodları SMS yoluyla ileterek çekilişlere katılım sağlayabiliyor. Çekiliş tahlillerine Magnum çekilişinde Porsche Taycan model otomobil ve 100 bin TL'lik Magnum kart verilecek.
MAGNUM 4.DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇ TARİHİ
İlk üç dönemin çekilişi, 10 Mayıs, 13 Haziran ve 12 Temmuz 2023 tarihlerinde tamamlandı. Magnum 4. dönem çekiliş sonuçları 13 Ağustos Pazar günü Hürriyet Gazetesi Pazar Eki’nde duyurulacaktır. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.
GERİYE KALAN KURA TARİHLERİ
Geriye 2 çekiliş ise 12 Eylül ve 10 Ekim 2023 tarihlerinde saat 11.00’de tüm kanallar üzerinden yapılacak.
7. Dönem için 10.10.2023 saat 11:30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
ÇEKİLİŞLERİN SONUCUNU NASIL ÖĞRENİLİR?
Kazanan talihliler Hürriyet Gazetesi Pazar Eki’nde duyurulacak. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Postada meydana gelecek aksaklıklardan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu olmayacak.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
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