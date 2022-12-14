Mahkemeden velileri ilgilendiren özel okullar için emsal niteliğinde karar

Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi özel okullar için emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Özel okul ücretlerine bu yıl için yüzde 36,72’lik artış sınırı getirildi. Bu oranı düşük bulan bazı özel okullar, velilerden yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis gibi hizmet ve ürünlerden ek ücret talep etmeye başladı. Duruma tepki gösteren ve ek ödemeyi yapmayı kabul etmeyen velilere, bazı özel okul yönetimleri tarafından öğrencinin kaydının yenilenmeyeceği bildirildi.

Bursa'daki bir özel okulda da aynı sorun yaşanınca durum yargıya taşındı.

Çocuğu bu yıl 4'üncü sınıfa giden Murat Ç. (44), erken kayıt sözleşmesine aykırı olarak talep edilen yemek ve kırtasiye ücretini ödememek için Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

"OKUL, HER AY BORÇ MESAJI GÖNDERİYOR"

Ekim ayında açılan davanın karar duruşmasında Murat Ç., aylık düzenli olarak borç olunduğuna dair okuldan mesaj geldiğini belirtti.

Kararını açıklayan Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi hakimi, davacı öğrenci velisinin, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt sözleşmesine dayalı olarak talep edilen, 5 bin 500 TL'lik ek ücret borcunun olmadığına hükmetti.

Karara göre; özel okul yönetimi, erken kayıt yaptıran Murat Ç.’den dönem içinde 'yemek ve kırtasiye gideri' adı altında ek ücret talep edemeyecek.

VELİLERİ İLGİLENDİREN EMSAL BİR KARAR

Kararın emsal niteliğinde olduğuna dikkat çeken avukat Gürkan Sümer, ""Bu kararla birlikte ek ücretleri ödemeyenler bakımından, aynı şekilde bizim yaptığımız gibi bir başvuru yaptıklarında bu ücreti ödememeleri gibi bir durum söz konusu olabiliyor" dedi. Bütün velileri ilgilen bir karar olduğunu belirtti.