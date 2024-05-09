Makineye kapılan işçinin kolu koptu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde katı atık toplama merkezinde çalışan bir işçi, sol kolunu çöp sıkıştırma makinesine sıkıştırdı. Kolu kopan işçi, ambulans helikopterle Trabzon'daki hastaneye sevk edildi.

Makineye kapılan işçinin kolu koptu

Kelkit-Köse kara yolu Yunus Emre Mahallesi Dörtyol mevkisinde bulunan katı atık toplama birliği merkezinde TIR'a yükleme işlemi sırasında Osman Zorlu, palete sıkışan odun parçasını almak isterken sol kolunu çöp sıkıştırma makinesine kaptırdı.

Zorlu, makineyi durduran diğer çalışanların ihbarıyla tesise sağlık ekibi sevk edildi.

KOPAN KOLU DİKİLECEK

Bulunduğu yerden çıkarılan Zorlu, ilk müdahale sonrası kopan kolu dikilmek üzere ambulans helikopterle, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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