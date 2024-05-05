Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 10 Mayıs 2024 Cuma Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°.