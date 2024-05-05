Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Malatya için hava durumu bugün nedir? Malatya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Malatya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Malatya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Malatya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024
Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 10 Mayıs 2024 Cuma Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

17

/

5

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

5

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

7

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

22

/

8

Cumartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

22

/

10

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