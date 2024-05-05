Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 5 Mayıs 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. Yarın için Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Mayıs 2024 Perşembe Malatya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 10 Mayıs 2024 Cuma Malatya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 11 Mayıs 2024 Cumartesi Malatya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°.
Bugün
17/
5
Yarın
20/
5
Perşembe
22/
7
Cuma
22/
8
Cumartesi
22/
10
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