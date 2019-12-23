Malatya 6 ton kaçak rakı ele geçirildi

Malatya’da jandarma ekipleri yaptığı operasyonla 6 ton kaçak rakı ele geçirdi. Baskında 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kaçak Alkol İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik Yeşilyurt İlçesi Seyituşağı Mahallesinde bir adreste operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda, 6 ton kaçak (boğma) rakı, 1 adet kaynatma kazanı, 1 adet distilasyon cihazı, 1 adet yarım tonluk rakı deposu ve bol miktarda rakı üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Olay ile ilgili 3 şahıs rakı üretimi esnasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.