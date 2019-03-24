Malatya-Ankara kara yolu Havaalanı Kavşağı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen ve Bingöl'den Ankara'ya hasta götüren ambulans ile otomobil çarpıştı.

Kazada V.Ş, M.Ç, E.T, C.Y ve G.Y yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.