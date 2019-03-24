Malatya-Ankara kara yolu Havaalanı Kavşağı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen ve Bingöl'den Ankara'ya hasta götüren ambulans ile otomobil çarpıştı.
Kazada V.Ş, M.Ç, E.T, C.Y ve G.Y yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Malatya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya-Ankara kara yolu Havaalanı Kavşağı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen ve Bingöl'den Ankara'ya hasta götüren ambulans ile otomobil çarpıştı.