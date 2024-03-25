Malatya’da "dur" ihtarına uymayan araç kaza yaptı

Malatya - Sivas karayolu Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde, polis ekipleri Yakınca bölgesinde seyir halinde olan kamyoneti durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, ekipler ile kovalamacaya girerken, bir süre devam eden kovalamaca kamyonetin kaza yapmasıyla sona erdi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabilirken, sürücü ile birlikte yanında bulunan şahıs yaya olarak kaçarak bölgeden uzaklaştı. Araçta inceleme yapan ekipler çalıntı olduğu değerlendiren kalorifer peteği ile çeşitli eşyalar ele geçirirken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.