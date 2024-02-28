Malatya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Malatya'da K.K. yönetimindeki otomobil, merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile R.K, M.K. ve D.K. yaralandı.



Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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