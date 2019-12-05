Malazgirt savaş alanı araştırılacak

Bizans İmparatoru Romanos Diogenes ile Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu arasında 26 Ağustos 1071'de başlayan ve Selçuklularin zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alan, 17 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 43'üncü Milli Park olarak ilan edilmişti.

Avrupa'da tüm meydan muharebeleri alanlarında arkeolojik araştırmalar yapılmasına karşılık Malazgirt Savaşı ile ilgili bugüne kadar arkeolojik bir araştırma yapılmadı.

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, ülkemizin ilk savaş alanı arkeolojisi için 10'dan fazla alanında uzman bilim insanı bir araya geldi. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği'nin organizasyonunda 4 yıldır süren çalışmalar sonucunda oluşturulan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle hayata geçiriliyor.

Savaşın yaşandığı alanın bugün halihazırda gösterilen yerin daha güneyinde olduğu, antik kaynaklar, uzmanların yerinde incelemeleri, GPS ve uydu görüntülerinden faydalanilarak belirlendi. Proje başladığında yüzey araştırması, topografik, tarihsel, arkeolojik ve etnografik bulgular derlenerek savaşın geçtiği alan bilimsel olarak netlik kazanacak.

Gömülen askerlerin kemikleri arkeo-antrepologlar, savaşta ölen atların iskeletleri de osteoarkeologlar tarafından incelenecek. Jeoradar ve jeofizik yöntemleriyle arazi taranacak. Askerlerin DNA'larıyla ilgili Hacettepe Üniversitesi bilimsel çalışmaları yürütecek.



EKİPTE KİMLER VAR?

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Prof. Dr. Mahmut G. Drahor, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Aydın Usta, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Erkan Göksu, Prof. Dr. Mustafa Daş, Doç. Dr. Ökmen Sümer, Doç. Dr. Haluk Çetinkaya, Serhat Şahin, Nezih Başgelen, Ömer Erbil ve Mehmet Coral ekipte yer alıyor.

