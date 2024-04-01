Manisa Seçim Sonuçları 2024: Manisa Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Manisa İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Manisa seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Belediye Başkanlığını CHP'den aday gösterilen Ferdi Zeyrek kazandı. Peki, Manisa Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Manisa Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları.
CHP adayı Ferdi Zeyrek: 507.226 - Oy yüzdesi 57.22
MHP adayı Cengiz Ergün: 263.784 - Oyların yüzdesi 29.76
Manisa İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Manisa seçim sonuçları, Manisa ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Manisa YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Manisa ilçe ilçe seçim sonuçları:
Ahmetli Seçim Sonuçları
Akhisar Seçim Sonuçları
Alaşehir Seçim Sonuçları
Demirci Seçim Sonuçları
Gölmarmara Bölgesi Seçim Sonuçları
Gördes Seçim Sonuçları
Kırkağaç Seçim Sonuçları
Köprübaşı Seçim Sonuçları
Kula Seçim Sonuçları
Salihli Seçim Sonuçları
Sarıgöl Seçim Sonuçları
Saruhanlı Seçim Sonuçları
Selendi Seçim Sonuçları
Soma Seçim Sonuçları
Şehzadeler Seçim Sonuçları
Turgutlu Seçim Sonuçları
Yunusemre Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Manisa Adayları ve Oy Oranları
Gürhan Özcan Seçim Sonuçları
Gülnur Efe Seçim Sonuçları
Turgay Akbaba Seçim Sonuçları
Hatice Nur Germir Seçim Sonuçları
Baran Etik Seçim Sonuçları
Gökhan Parlak Seçim Sonuçları
Çayan Demir Seçim Sonuçları
Ayhan Baş Seçim Sonuçları
Selçuk Özdağ Seçim Sonuçları
Saki Yağarcık Seçim Sonuçları
Ferdi Zeyrek Seçim Sonuçları
İbrahim Dağdelen Seçim Sonuçları
Yahya Samihsan Seçim Sonuçları
Abdurrahim Aydın Seçim Sonuçları
Bahtiyar Aksoy Seçim Sonuçları
Ahmet Gökmen Seçim Sonuçları
Kazım Topal Seçim Sonuçları
Cengiz Ergün Seçim Sonuçları
Mustafa Daban Seçim Sonuçları
MANİSA BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK KİMDİR?
Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Şehrin imarı, yeniden yapılaşması konusunda aktif rol oynayan Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.
2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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