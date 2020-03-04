Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Manisa'da servis midibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa il merkezinden Akhisar yönüne giden TIR, bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen bir diğer TIR ise, midibüse arkadan çarptı. Servis midibüsü her iki TIR'ın arasında kalarak hurdaya döndü.

Kazada servis midibüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

