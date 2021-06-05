Manisa'da keşfedilen yeni böcek türüne Aziz Sancar'ın adı verildi

Manisa'daki Celal Bayar Üniversitesi'nde görevli Doçent Doktor Sinan Anlaş ve ekibi; TÜBİTAK desteğiyle 8 yıldır yürütülen proje kapsamında Anadolu'da saha çalışmaları yaptı.

Çalışma kapsamında, Sivas ve Erzincan arasındaki Kızıldağ geçidiyle Kangal ilçesinde yeni bir böcek türü keşfedildi. Böcek türünün, avcı ve tarım yararlısı olduğu belirlendi.

Yeni türe ilişkin akademik dergi Turkish Journal of Zoology'de makaleler yayımlandı.

"LOBRATHİUM AZİZSANCARİ"

Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri, Aziz Sancar'ın isminden hareketle yeni böcek türüne "lobrathium azizsancari" ismini verdi.

Doç. Dr. Sinan Anlaş, "Sayın Sancar, ülkesindeki her türlü bilimsel çalışmayı desteklediğini ve gurur duyduğunu belirterek, memnuniyet duyduğunu bize bildirdi" dedi.