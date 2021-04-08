Manisa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, aynı yönde seyreden ve henüz sürücüleri belirlenemeyen 45 ADT 994 plakalı otomobil ile 35 AGT 503 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kaza nedeniyle hurdaya dönen 45 ADT 994 plakalı araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Metin Danış (38) ile Yusuf Şen (35) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ağır yaralı Orhan Eyüpoğlu (32), Nazmi Akşit (25), Ayşe Çakır (24) ve Mehmet Aykaç'ın (32) tedavisi sürüyor.