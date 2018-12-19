Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde bir evde yılbaşında piyasaya sürülmek üzere sahte içki imal edildiğini belirleyerek operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli türlerde hazırlanmış 9 bin 142 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. (51), E.K. (59) ve B.K.'nin (60) jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Manisa'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak olarak imal edilmiş 9 bin 142 litre sahte içki ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde bir evde yılbaşında piyasaya sürülmek üzere sahte içki imal edildiğini belirleyerek operasyon düzenledi.