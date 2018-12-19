Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde bir evde yılbaşında piyasaya sürülmek üzere sahte içki imal edildiğini belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli türlerde hazırlanmış 9 bin 142 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. (51), E.K. (59) ve B.K.'nin (60) jandarmadaki işlemleri sürüyor.