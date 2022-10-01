Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Manisa'da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı. Otobüsteki 23 yolcu tahliye edildi.

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağı mevkisinde Recep A'nın (56) kullandığı 26 RN 025 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - 1

Durumu fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüste bulunan 23 yolcu tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

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