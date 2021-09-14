Mansur Yavaş'a uluslararası ödül

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü kazandı.

NTV Haber 14.09.2021 - 04:11

Mansur Yavaş'a uluslararası ödül

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "City Mayors Foundation" Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen World Mayor'da 2021 Dünya Belediye Başkanı ödülünü kazandı.

Vakıftan yapılan açıklamada, Yavaş'ın pandemi döneminde gerçekleştirdiği uygulamalar, şeffaf yönetim adımları ve eşit hizmet anlayışıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

Ödülü kazandığı için son derece mutlu olduğunu vurgulayan Yavaş, "Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralı'nın. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım" dedi.

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