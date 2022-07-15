Mardin'de iş yeri sahibi kiracı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de iki kiracı ile iş yeri sahibi ve oğlu arasında "iş yerini boşaltma" nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.07.2022 - 21:12

Mardin'de iş yeri sahibi kiracı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

'de iki kiracı ile iş yeri sahibi ve oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Hükümet Caddesi'nde iş yeri sahibi Ramazan B. ve oğlu Mahmut B ile kiracıları Rıdvan K. ve Ahmet K. arasında "iş yerini boşaltma" konusunda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, iş yeri sahibi ve oğlu ile kiracılar yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan kiracı Ahmet K. hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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