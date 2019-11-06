Mardin'de 300 yıllık binada yangın

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde Ulu Cami Mahallesi Cumhuriyet Çarşısı'nda Osmanlı döneminde inşa edilen, kafeterya, depo ve market olarak kullanılan tarihi binada gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle tarihi bina ile sinemada bulunan 290 filmlik arşiv, sinema gösteriminde kullanılan makine ve sinevizyon cihazları kullanılamaz hale geldi. Binadaki petshopta bulunan hayvanlardan bazıları telef oldu.



Bina sahiplerinden Mahsum İlhan, 300 yıllık tescilli binada çıkan yangının binayı kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Yetkililerden destek beklediklerini ifade eden İlhan, şunları kaydetti: "100 yıl İstiklal Mahkemesi, 100 yıl da sinema olarak kullanıldı. Orta katı sinemaydı. İki katı çöktü. Restore edilmişti. Sinema olarak açılacaktı. Maalesef iki katı yıkıldı. Binanın hepsi tahrip oldu. 300 yıllık tarihi yok ettiler. Buraya bir çivi çakmak için bile birçok yerden izin almamız lazım. Devletin bize el uzatmasını bekliyoruz."



İlhan, Türkiye'de nadir bulunan yerli ve yabancı 290 filmin yanmasının üzüntüsünü yaşadıklarını anlatarak, "Afişler, fragmanlar, arşivlik filmlerin hepsi gitti. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan arşiv vardı. Hepsi yandı" diye konuştu.