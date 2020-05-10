Mardin'de bir polis açığa alındı

Nusaybin'de polisin havaya ateş açarak bir çocuğu gözaltına almaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve tepki çekmişti. Nusaybin Kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı ve polisin açığa alındığını duyurdu.

NTV Haber 10.05.2020 - 01:22

polis.jpg

Olay 24 Nisan Pazar günü yaşandı. Amatör bir kamera tarafından çekilen görüntülerde, bir polisin elinde silahla küçük bir çocuğu polis aracına götürmesi ve mahallelinin olaya tepkisi yer aldı. Tepki çeken görüntülerden sonra Nusaybin Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamada olduğu gün iddiaya göre bir grup tarafından polise taş atıldı. Taş atan grubu dağıtmak isteyen polis havaya ateş açarak grubu dağıtmak istedi.
Kaymakamlık açıklamasında, polis memurunun davranışının uygun olmadığı ve tasvip edilmediği belirtildi.

Söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...