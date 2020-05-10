Mardin'de bir polis açığa alındı

Olay 24 Nisan Pazar günü yaşandı. Amatör bir kamera tarafından çekilen görüntülerde, bir polisin elinde silahla küçük bir çocuğu polis aracına götürmesi ve mahallelinin olaya tepkisi yer aldı. Tepki çeken görüntülerden sonra Nusaybin Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre; sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamada olduğu gün iddiaya göre bir grup tarafından polise taş atıldı. Taş atan grubu dağıtmak isteyen polis havaya ateş açarak grubu dağıtmak istedi.

Kaymakamlık açıklamasında, polis memurunun davranışının uygun olmadığı ve tasvip edilmediği belirtildi.



Söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



