Markette alışveriş yapan kadına taciz: Zanlı yakalandı

ZANLININ AKLİ DENGESİ BOZUK

Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerin ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici, yazılı yaptığı açıklamada, yapılan ihbar üzerine tacizde bulunan kişinin yakalandığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı.

Ekici yaptığı açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan bir zincir markette akli dengesi bozuk olan bir vatandaş tarafından alışveriş yaptığı esnada bir bayan müşteriye yönelik gerçekleştirilen taciz olayıyla ilgili; yapılan ihbar üzerine kolluk kuvvetleri olaya anında müdahale ederek akli dengesi bozuk olan vatandaşımızı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup, akli dengesi bozuk olan (Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yüzde 40 engelli raporu verilen; organik olmayan psikoz, tedavi ile işlevselliği kısmen düzelen) vatandaşımız gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için sevk edilmiştir" dedi.



Kadını taciz eden kişinin daha önce de markette yarı çıplak halde dolaştığı ve güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.