Markette alışveriş yapan kadının gizli fotoğrafını çeken şüpheli aranıyor

İzmir'de markette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde fark edildi. Polis eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA 26.05.2021 - 17:26

Markette alışveriş yapan kadının gizli fotoğrafını çeken şüpheli aranıyor

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İzmir'in Buca ilçesinde bir markette alışveriş yapan S.A.'nın arkasına yaklaşan bir kişi cep telefonunuyla, sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti.

Şüpheli daha sonra marketten çıktı. Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip, şikayetçi oldu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasında fark edildi.

Görüntülerde, şüphelinin cebindeki telefonu çıkarıp, sırtı dönük şekilde alışveriş yapan S.A.'ya döndürdüğü ve uzun süre bu şekilde kalması yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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