Markette çocuğa cinsel istismar | Yabancı uyruklu zanlıya indirimsiz ceza

Bursa'da çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı 5 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 4 Aralık 2023'te Yıldırım ilçesinde meydana geldi. A.M. annesi G.M. ile markete gitti. İddiaya göre annesi temizlik malzemelerinin olduğu reyona bakarken, A.M. de oyuncakların olduğu reyona geçti.

Çocuk raftaki oyuncağa baktığı sırada, arkasından yaklaşan Suriye uyruklu Muhammed Habbabe, A.M.'ye elle istismarda bulundu.



Marketteki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından, çocuğun yaşadıklarını söylediği annesi polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



İLK SUÇU DEĞİL

Zanlının çocuğa karşı cinsel istismar suçundan 3 ayrı kaydı olduğu belirlendi. İfadesinde "Şeytana uydum." diyen Habbabe tutuklandı.

Hakkında Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, A.M.'nin annesi G.M. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

MAHKEMEDE ÇARK ETTİ

Tutuklu sanık Habbabe, mahkemede tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında önceki ifadelerini kabul etmeyip, "Olay günü markete gitmiştim. Çok acelem vardı. Alışveriş yaparken yanlışlıkla elim orada bulunan kıza çarptı. Karakolda avukatım olmadığı için korktum. Farklı ifadede bulundum. Ben bilerek dokunmadım. Cinsel amaçlı hareket etmedim. Suçsuzum beraatimi istiyorum." dedi.



"PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYA BAŞLADI"



Küçük çocuğun annesi G.M. ise olaydan sonra kızının psikolojisinin bozulduğunu belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık Muhammed Habbabe'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

12 yaşından küçük olan mağdura karşı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği sabit görülen sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme cezada indirim yapmadı.

