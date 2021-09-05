Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 16:49

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

İlişkili Haberler

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Meteoroloji'den Marmara'ya "sağanak" uyarısı

Meteoroloji'den Marmara'ya "sağanak" uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden eseceği belirtildi.

Kuvvetli rüzgarın, Marmara'da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BOZKURT'U VURAN SELDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...