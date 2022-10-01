Marmara Denizi'nde caretta caretta kıyıya vurdu



Olay, dün akşam üzeri Büyükçekmece Mimar Sinan kıyılarında yaşandı. Marmara Denizi’nden geldiği düşünülen ve nesli tükenmekte olan caretta caretta ölüsü Mimar Sinan kıyısına vurdu.



Durumu gören vatandaşlar, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, deniz kaplumbağasını incelemek üzere aldı.



Nesli tükenmekte olan caretta carettaların Hatay, Mersin ve Antalya kıyılarında yaşadığı bilinirken Marmara Denizi’nde nadiren de olsa görülüyor. Ölü olarak kıyıya vuran caretta carettanın yine denizlerdeki plastik atıkları yiyerek öldüğü ekipler tarafından tahmin ediliyor.