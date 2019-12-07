Marmara Denizi'nde gece operasyonu: 12 bin balığa el kondu

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde yasal sınıra uymayan balıkçılara denetim yapıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Marmara Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetime Sahil Güvenlik ekipleri , Deniz Polisi ve Beylikdüzü Emniyet Şubesi de destek verdi.

Ekipler, önce teknelerin ve balıkçıların evraklarini inceledi sonra ise Gürpınar Su Hali'ne giderek avlanan balıkları kontrol etti. Yasal boyun altında avlandığı tespit edilen toplam 12 bin 713 kilogram balığa el konuldu.

Denetimler sonucu 14 işletmeye de yasal işlem uygulandı.



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