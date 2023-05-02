Marmaray'da intihar

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde yaklaşık 2 saatlik aksama yaşandı. Marmaray seferleri saat 10.15 sıralarında normale döndü.

Marmaray'da intihar

Yenikapı İstasyonu'nda bekleyen bir kişi Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray'ın önüne atlayarak intihar etti.

İstasyonda bulunan vatandaşların vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekipler yaptıkları ilk incelemede raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Olayın yaşanmasından yaklaşık 2 saat sonra seferler normale döndü. Duyuru, Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden " Sayın yolcularımız; Marmaray trenleri saat 10:15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlamış, tren seferlerimiz normale dönmüştür." cümleleriyle yapıldı.

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