Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Bostancı Marmaray durağında raylara atladığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Marmaray durağında meydana geldi.



İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle Gebze yönünde seferler durduruldu. Sağlık ekipleri Koyugöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.



Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.



İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normal döndü.