Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde yemek yediği sırada maske takarak etkisiz hale getirdikleri 73 yaşındaki Naciye Başak'ın evinden para ve altın çalan 2 şüpheliden biri yakalandı.



Yaşlı kadının evinde yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden birinin ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti.



Oluşturulan özel ekip, 18 yaşındaki şüpheli Yusuf Y'yi operasyonla yakaladı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, "Naciye Başak ile aynı apartmanda oturuyoruz. Olaydan önce akrabam S.A.Y. ile alkol ve uyuşturucu madde kullandık. Yaşlı kadının evde yalnız olduğunu bildiğimiz sırada başımıza maske takarak içeriye girdik. Yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladık. Bu sırada bağırmaya başlayan kadını susturmak için ağzını da bantladık. Göğsündeki para kesesinden 2 bin lira para ile altını alarak kaçtık'' dediği öğrenildi.



"BİRKAÇ AY YATAR ÇIKARIM"

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, polis aracına binerken gazetecilerin, "Neden yaptın ?" sorusuna "Birkaç ay yatar çıkarım" yanıtını verdi.



Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli S.A.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Paypay Çeşme Sokak'ta yaşayan Naciye Başak'ın ikinci kattaki evine 12 Eylül'de maskeli iki hırsız girmişti. Yemek yediği sırada yaşlı kadının el ve ayaklarını koli bandı ile bantlayan zanlılar, evdeki 2 bin lira ile bir tam altını çalarak kaçmıştı.



Sürünerek balkona çıkan kadını gören komşuları durumu polise bildirmişti.



112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Başak, tedavisinin ardından götürüldüğü polis merkezinde şüphelilerden şikayetçi olmuştu.



