Maslak’ta seyir halindeki otomobilde kadına şiddet

İstanbul Maslak’ta bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. O anlar, bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maslak’ta seyir halindeki otomobilde kadına şiddet

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Maslak’ta bir kadın, otomobil içinde şiddete maruz bırakıldı.

Olay geçen günlerde yaşandı.

Trafikte seyir halindeki 34 CRT 862 plakalı aracın erkek sürücüsü yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı.

Maslak’ta seyir halindeki otomobilde kadına şiddet - 1

Yumruk ve tokatların hedefi olan kadının yaşadığı saldırıyı, arkadan gelen aracın sürücüsü cep telefonuyla kaydetti.

Kadına saldıran araç sürücüsünün zaman zaman otomobilinin kontrolünü yitirerek, trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü.

Görüntülerde, olayı kaydeden sürücünün yaşanan olayı polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı.

O ANLAR KAMERADA

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