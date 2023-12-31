Maslak’ta seyir halindeki otomobilde kadına şiddet

Yumruk ve tokatların hedefi olan kadının yaşadığı saldırıyı, arkadan gelen aracın sürücüsü cep telefonuyla kaydetti.



Kadına saldıran araç sürücüsünün zaman zaman otomobilinin kontrolünü yitirerek, trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü.



Görüntülerde, olayı kaydeden sürücünün yaşanan olayı polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı.

O ANLAR KAMERADA