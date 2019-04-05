Van'ın Tuşba ilçesinde kız arkadaşlarıyla piknik yapmak için Akköprü tepesine çıkan Sevda E. (14) tepeden atlayarak intihar etmişti. Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Il Müdürü Abdurrahman Çohaz, Sevda E.'nin “Mavi Balina" oyunu nedeniyle intihar ettiğini açıklamıştı.



Kızların toplu şekilde intihar edeceklerini, kız çocuklarının arkadaşı G.A'nın polise ihbar ettiği ortaya çıktı.



Milliyet gazetesinin haberine göre, yedi kız çocuğunun birlikte intihar etmek için plan yaptığı ancak son anda üç kız çocuğunun vazgeçerek gitmediği belirlendi.



Vali Adnan Darendeliler Ortaokulu 8'inci sınıfta okuyan ve yaşları 12 ile 14 arasında değişen yedi kız öğrenci "Mavi Balina" oynuyordu. Bir süre sonra toplu intihar kararı alan yedi kız çocuğu, kendilerini Akköprü tepesinden aşağıya atacaklardı. Ancak son anda üç kız çocuğu gitmekten vazgeçti. Dört kız çocuğu ise piknik bahanesiyle tepeye çıktı.



Bu sırada tepeye gitmeyen kız çocuklarından G.A. polise giderek arkadaşlarının intihar edeceği ihbarında bulundu. Polis, zamanın kısıtlı olması nedeniyle helikopter kaldırdı. Helikopter olay yerine ulaştığında Sevda E. intihar etmişti. Diğer kız çocukları kurtarılarak çocuk izleme merkezine götürüldü. İhbarcı G.A. polise "Mavi Balina" oynanan internet sitesini gösterdi ve birlikte intihar etmeyi planladıkları iki kız arkadaşının daha ismini verdi. Polis, G.A. ve diğer iki kız çocuğunu da çocuk izleme merkezine sevk etti.



Sevda E. ve ihbarcı kız çocuğunun da aralarında bulunduğu altı çocuğun "Mavi Balina" oynadıkları, ancak hiçbirinin akıllı telefon ve bilgisayarının bulunmadığı, evlerinde de internet olmadığı belirlendi. Polisin, çocukların okullarının etrafında "Mavi Balina" oynatan internet kafeleri incelediği öğrenildi.