MEB personel alımı başvuruları başladı (MEB 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı başvurusu nasıl yapılır?)

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek.



Adayların, başvurularını bugünden itibaren 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar e-Devlet ile entegre çalışan “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.



Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.



Atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.



MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.



Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.



Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.



Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.



Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.



Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.