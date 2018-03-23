Mecidiyeköy'deki asansör faciası davasında karar

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İstanbul'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği asansör faciasıyla ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. 9 sanık 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezaları para cezasına çevrildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 25 sanık yargılanıyordu. Mahkeme 16 sanık için beraat kararı; 9 sanığa taksirle yani dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Mahkeme suçun taksirle işlemesini göz ününde bulundurarak hapis cezalarını 60 bin liralık para cezasına çevirdi.

6 Eylül 2014'te Mecidiyeköy'deki bir inşaatta, işçileri taşıyan asansör 32. kattan yere çakılmış, 10 işçi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili iddianamede, savcı 9 sanık hakkında ''bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istemişti.

İddianamede düşen asansörün daha önce de arıza yaptığına dair bilgiler de yer almıştı. Ancak buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtilmişti.

