Meclis başkanını seçiyor (5 isim arasında oylama)

Anayasa ve iç tüzük gereği 27'nci dönem ikinci devre için yapılacak seçimde 5 aday yarışıyor.



AK Parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve Türkiye İşçi Parti İstanbul Milletvekili Erkan Baş aday oldu.

Aday göstermeyen MHP grubu ise, AK Parti'den aday gösterilen Mustafa Şentop'u destekleyecek.

İLK TUR OYLAMA YAPILDI

TBMM Başkanlık seçimi için ilk tur oyması bitti.

Mustafa Şentop: 324 oy, Haluk Koç: 131, Erol Katırcıoğlu: 50, İmam Hüseyin Filiz: 34, Erkan Baş: 9

Toplam 556 oy kullanırken 8 oy geçersiz sayıldı.

İKİNCİ TUR OYLAMASI DA SONA ERDİ

TBMM Başkanlık seçimi için yapılan ikinci turdaki oy dağılımı şu şekilde:

Mustafa Şentop: 329, Haluk Koç: 133, İmam Hüseyin Filiz: 36, Erol Katırcıoğlu: 53, Erkan Baş: Çekildi

Toplam 559 milletvekili oylamaya katıldı.

MEVCUT BAŞKAN İSMİNİN KORUNMASI BEKLENİYOR

ilk iki turda bir adayın 400 oy alması gerekiyor. Üçüncü turda ise 301 oyu alan aday ipi göğüsleyecek. Meclis aritmetiğine göre, AK Parti ve MHP'nin destek verdiği Şentop'un üçüncü turda başkan seçilmesi bekleniyor.