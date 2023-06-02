Meclis'te 28. yasama dönemi başladı

YEMİN TÖRENİ, BAHÇELİ'NİN ANT İÇMESİ İLE BAŞLADI



Meclis'te ilk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, MHP Osmaniye Milletvekili Bahçeli oldu. Bahçeli, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.



Daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, törende ilk olarak ant içti. Ardından kürsüye tekerlekli sandalye ile gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları yemin etti.



TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, YSK Başkanı Ahmet Yener ile yabancı misyon temsilcileri de izledi.



Eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop ve en yaşlı Geçici Meclis Başkanvekili sıfatıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Devlet Erkanı Locası'nda yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturdu.



Eski Meclis Başkanları Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Hikmet Çetin de töreni kendilerine ayrılan locadan takip etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yemin törenini locadan takip etti.

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim." şeklindeki yemini ederek görevlerine başlıyor.



Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek.



Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Meclis'teki yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.



Milletvekillerinin yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başladı. Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMARTESİ YEMİN EDECEK

Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Yeni kabinenin açıklamasının ardından da bir gün sonra yeni bakanlar Genel Kurul'a giderek yemin edecek.