Mehmet Ali Çelebi'den AK Parti açıklaması

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CHP İzmir milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelebi, "Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.

Çelebi, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI

Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesinin ardından, iktidar partisinin Meclis'teki sandalye sayısı 287'ye yükselecek.

AK PARTİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Mehmet Ali Çelebi, Meclis'e CHP İzmir Milletvekili olarak girmiş ardından Memleket Partisi'ne geçmişti. Daha sonra bu partiden de ayrılan Çelebi, ağustos ayında AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanlayarak "Bağımsız olarak devam ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Çelebi açıklamasında "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan hareket eden, linç eden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım" ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?



23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askerî Lisesini birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu.



Ergenekon davaları kapsamında, “örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı, 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti.



CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden istifa etti.



