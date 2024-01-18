Mehmet Salih Aydın kimdir? AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın'ın biyografisi

Mehmet Salih Aydın, 1 Ocak 1977 tarihinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarıyla tamamlayan Mehmet Salih Aydın, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti.



Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.



Avukatlık kariyerine 2000 yılında başlayan Aydın, uzun yıllar boyunca serbest avukatlık mesleğini yerine getirerek bölgesinde önemli bir hukuki aktör haline geldi.



Bu süre zarfında, 2012-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Ağrı Delegesi olarak görev alarak, bölgesel düzeydeki hukuki konulara aktif katılım sağladı.



2006-2008 yılları arasında AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Salih Aydın, bu süreçte partisinin temsilcisi olarak önemli görevler üstlendi.



22 Temmuz 2008 seçimlerinde Ağrı ilinde 5 vekilin çıkarıldığı dönemde aktif bir rol üstlenerek partisinin başarısına katkı sağladı.



31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın oldu.