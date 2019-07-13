Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi için cenaze namazı kılındı.



Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Necmettin Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, akademisyen Ekmeleddin İhsanoğlu, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazını kıldırdıktan sonra helallik aldı.



"ESTETİKTE ÇOK FARKLIYDI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, Eygi'yi ilk tanıdığı yerin Babıali'deki Bedir Yayınevi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Oradan tabii bugünlere. Kalemin yanında en önemli özelliklerinden bir tanesi de Mehmed Şevket Eygi Bey'in estetik anlayışıydı. Estetikte çok farklıydı ve Müslüman'ın estetiğine çok dikkat etmesini özel sohbetlerimizde de ifade ederdi. Hatta Büyükelçimiz ve şu anda yanımda, beraberimde olan yol arkadaşım İbrahim Kalın Bey'i son olarak yine kendisine gönderdiğimde, malum zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bizim kütüphaneye hibe etti. Tabloları vesaire hepsini."



Bunun da Eygi'nin cömertliğini göstermesi bakımından önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, hem kendi eserlerini hem de kütüphanesindeki eserleri gençliğin ve milletin emrine amade kılmasından dolayı Eygi'ye şükran borçları olduğunu söyledi.



Eygi'nin naaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı.



Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi, defnedilmek üzere Merkezefendi Mezarlığı'na götürüldü.



Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da çelenk gönderdiği görüldü.

