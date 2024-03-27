Memleket Partisi belediye başkan adayının aracına silahlı saldırı

Bu arada Haluk Bozdoğan'ın saldırı sonrası bir mahalle toplantısına gittiği ve üzerinde çelik yelek bulunduğu görüldü.



MEMLEKET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Memleket Partisi'nden saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus Belediye başkan adayımız Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye başkan adayımızın sağlık durumu iyidir. Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi'ne ve adayımıza değil, demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır. Bu alçakça saldırıyı yapanlar ve yaptıranlar derhal yakalanmalıdır. Saldırılarınıza, baskılarınıza ve alçaklığınıza asla boyun eğmeyeceğiz" denildi.