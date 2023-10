Meral Akşener: Hamas'ı da ayıplamak zorundayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Kültür Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek, buna herkesin tepki göstermesi gerektiğini anlattı.

Bunun vicdani bir konu olduğunu vurgulayan Akşener, "Katil Netanyahu'nun yaptığı katliamın, ağır bir soykırımın karşısında durmak bırakın Müslümanı, her insan olanın görevidir. Her dinin ortak noktası da vicdandır. Vicdanı olan ister ateist ister deist ister Müslüman ister Musevi isterse Hristiyan olsun, Budist olsun, aklınıza ne geliyorsa olsun, bütün bu saydığım her şeyin ortak noktası vicdandır yani merhamettir. Eğer bir kişi o vicdan sahibiyse hangi inanca sahip olursa olsun şu anda Gazze'de yapılanlara elbette karşı koymalıdır, karşısında yer almalıdır." diye konuştu.



"HAMAS'I DA AYIPLAMAK ZORUNDAYIZ"

"Hamas'ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız" diyen Akşener, "Onun da yanlış olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü orada da siviller öldü ama o dürtmenin sonucu ne oldu? Gazze'de ölen insan sayısının 1700'ü çocuk. Kim kaybetti? Gazzeliler kaybetti. Yazık günah ve oradan atılmaya çalışılıyor. Bunların önüne geçmemiz lazım. Bunun da yolu elbette İsrail'le ahbaplıktan bahsetmiyorum, dünya devletlerinin diplomasisini doğru yönetmekten. Bunu da en iyi yönetebilecek olan Türkiye." ifadelerini kullandı.