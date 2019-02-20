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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Olayın ihmal değil kumpas olduğuna işaret eden Akşener, ''Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir" dedi.

Akşener, "Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek'' diye konuştu.

İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini dün saat 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) vermişti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz’ın adaylığını kabul etmemişti.

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

İYİ PARTİ'DE MERSİN KRİZİ