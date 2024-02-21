Meral Akşener’den iktidar ve muhalefete tepki: Bazı şeylere inanamıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı nedeniyle saldırı altında olduğunu söyledi. “Bazı şeylere inanamıyorum.” diyen Meral Akşener, “Travma yaşamaları normal. Çünkü, aldığımız kararla siyaset simsarlarının, tezgahını bozduk.” dedi.



Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Akşener, iktidar ve ana muhalefeti eleştirip, “Biz bu kararımızı açıklayalı aylar oldu. Ama ne hikmetse ne zaman yeni bir adayımızı açıklasak ya iktidar ya da ana muhalefet her defasında, atak geçiriyor. Aylardır bir türlü durumu hazmedemediler. Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar.” diye konuştu.



Akşener, “Sırf oy almak için birinin Atatürk’ümüze beddua eden soysuzlara diğerinin de Cumhuriyetimizi 100 yıllık zulüm gören, terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışına tutuştuğu kirli bir orta oyunun, tam ortasındayız.” ifadelerini kullandı.

ALİ DEMİR'İN FETÖ'DEN BERAATİNE TEPKİ



Akşener, ÖSYM’nin eski başkanı Ali Demir’in FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat kararı çıkmasına da tepki gösterdi.

Akşener, “Bu hafta birden bire, bir şey oldu. Ve biz bu kişinin bir anda beraat ettiğini sadece, görevini kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün ceza aldığını hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik.” dedi.



Akşener, “Bir neslin, yalnız sorularını değil yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar ne değişti de aklanıverdi?” diye sordu.

Akşener’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:



“Ülkemizdeki sorunlar, her geçen gün, çığ gibi büyürken iktidarla, ana muhalefetin, ele ele sürdürdüğü, kayıkçı kavgası tam gaz devam ederken geçtiğimiz hafta, bir hukuk garabetine daha, şahit olduk.



2020 yılında, bir rezalet ortaya çıkmıştı. Düzenlenen bilirkişi raporuyla ÖSYM’nin, 2010 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği, tüm sınavların sorularının sızdırıldığı tespit edilmişti. Bunun sonucunda ise dönemin ÖSYM Başkanı, Ali Demir “FETÖ üyeliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis istemiyle tutuklanmıştı.



Bu hafta birden bire, bir şey oldu. Ve biz bu kişinin bir anda beraat ettiğini sadece, görevini kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün ceza aldığını hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik. Rezalete bakar mısınız?



Şimdi buradan, sormak istiyorum... Hayırdır muhteremler, ne değişti? Bir neslin, yalnız sorularını değil yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar ne değişti de aklanıverdi?

Herkes iyi bilsin ki onlar unutsa da biz unutmayacağız. Onlar unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. Onlar affetse de biz asla affetmeyeceğiz.

ERZİNCAN'DAKİ MADEN FACİASI



Türkiye’de hala toprağımıza, ağacımıza, suyumuza, ihanet etme pahasına, el ovuşturan fırsatçı bir zihniyet var. Nitekim bu zihniyetin, son ihaneti de Erzincan İliç’te, Fırat Nehri’nin kıyısında siyanürle altın aranmasına, göz yummaları oldu. Bu konuda, defalarca uyarmamıza rağmen iktidar, bizi dinlemek yerine İliç’teki madenin, kapasite artırmasına, izin vermeyi seçti. Ve sonunda, korkulan oldu; heyelan meydana geldi. Aradan tam, 8 gün geçmesine rağmen 9 işçimiz, hala kayıp, bulunamıyor.

Bu büyük ihmalkârlığın, sorumluları ise hala utanmadan, sorumluluktan kaçıyorlar. “ÇED raporuyla ne alakası var?” diyerek hala utanmadan, kendilerini savunuyorlar.

İKTİDAR VE ANA MUHALEFETE TEPKİ

İYİ Parti olarak, öyle bir dönemden geçiyoruz ki hakkımızda, ahkam kesen kesene, çamur atan atana, parmak sallayan sallayana... Biliyorsunuz tüm bu kuru gürültünün sebebi de seçimlere özü başımıza girmemiz. Biz bu kararımızı açıklayalı aylar oldu. Ama ne hikmetse ne zaman yeni bir adayımızı açıklasak ya iktidar ya da ana muhalefet her defasında, atak geçiriyor. Aylardır bir türlü durumu hazmedemediler. Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar.



Bugün, ne yazık ki iktidar ve ana muhalefetin ele ele verip birlikte oluşturdukları sefasını da birlikte sürdükleri bir kutuplaşma ortamındayız. Sırf oy almak için birinin Atatürk’ümüze beddua eden soysuzlara diğerinin de Cumhuriyetimizi 100 yıllık zulüm gören, terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışına tutuştuğu kirli bir orta oyunun, tam ortasındayız.”