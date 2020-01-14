Meral Akşener: Libya meselesinde tablo aynı 2011'deki Suriye gibi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.



Akşener, "Rusya devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi. Kendi milletini dinlemeyen sayın Erdoğan'ı dostu Putin ikna edivermiş. Anında ikna olup ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Gözü kulağı milletine kapalı ama hala çıkıp yerli ve milli olmaktan bahsedebiliyor. Libya meselesinde tablo aynı 2011'deki Suriye işinde olduğu gibi. Senin görevin ülkelere trip atmak değil. Sen 82 milyonun menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın" dedi.



Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"İktidarı başımıza yeni çoraplar örecek maceralar konusunda uyardık. Libya ile imzaladığı anlaşmaya 'evet' dedik. Bir sonraki adımda gördük ki hesap yine başka. Dostum diplomasisine geçen sayın Erdoğan gayri milli bir anlayışla hareket ediyor. Bu anlaşmayı korumanın farklı yolları var dedik. Taraf olmadan korunabilir dedik. 8 Ocak günü Rusya devlet Başkanı Putin İstanbul'a geldi. Kendi milletini dinlemeyen sayın Erdoğan'ı dostu Putin ikna edivermiş. Anında ikna olup ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Gözü kulağı milletine kapalı ama hala çıkıp yerli ve milli olmaktan bahsedebiliyor. Libya meselesinde tablo aynı 2011'deki Suriye işinde olduğu gibi. Senin görevin ülkelere trip atmak değil. Sen 82 milyonun menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın. Türkiye milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir. Benim karşı olduğum bunun diplomasiye aykırı yapılmasıdır. Bunu askerimizin hayatlarını hiçe sayarak yapmandır. Çatışmayı önlemek adına barış gücü gönderiyoruz diyeceksin. Yarın Libya'da senin darbeci dediklerin başa gelirse ne yapacaksın? Suriye ile kanlı bıçaklı. Mısır'la kanlı bıçaklı, Libya ile kanlı bıçaklı. Akdeniz'de tek bir dost ülke bile kalmadığında Türkiye'ye ne fayda sağlayacaksın."



KANAL İSTANBUL ELEŞTİRİSİ



"Bütün birikimleri ve uzmanlarıyla millet bu inşaat işe karşıyken neden bu kadar ısrarcısınız. Milletin hayrına hiçbir yatırıma karşı çıkmadık. Bu yüzden projeyi 36 kişilik bir ekip teknik, çevre, hukuki ve ekonomik olmak üzere inceledi. Bu haftasonu İstanbul'da konunun tartışılacağı bir panel düzenliyoruz. Kanal hakkında bazı sorular sorduk cevaplarını aradık. Kanal İstanbul milletin bir ihtiyacını karşılıyor mu, tarımsal üretimi destekliyor mu, 20 milyar dolar yatırımı karşılayacak bir gelir yaratıyor mu? Hayır. Kanala hazineden gemi geçiş garantisi verecekler. Önümüzdeki 50 belki 100 yıl o devasa inşaatın parası sizlerin sırtına yıkılacak. Şehir hastanelerinde, Osmangazi Köprüsü'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde olduğu gibi. İşin aslı İstanbullulardan kendince intikam alıyor. Seçim kaybetmek çok zoruna gitti."