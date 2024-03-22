Dünya Su Günü

Mersin'de 20 ton etil alkol ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 20 ton etil alkol ele geçirildi

'in Akdeniz ilçesindeki bir iş yerinde üretim ve lisans belgesi olmadan, kimyasal üre maddesi temin edip etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adresindeki aramada 20 ton etil alkol, 4 üretim makinası, 11 saklama tankı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

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