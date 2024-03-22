Mersin'de 20 ton etil alkol ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir iş yerinde üretim ve lisans belgesi olmadan, kimyasal üre maddesi temin edip etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.



Bu kişilerin adresindeki aramada 20 ton etil alkol, 4 üretim makinası, 11 saklama tankı ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.